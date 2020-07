Clôture : le coronavirus freine toujours le CAC40

Ouverture : le CAC 40 toujours indécis

A l'image de la séance d'hier, le CAC40 oscille autour de son point de clôture de la veille (+0% à 4.945 points) : pas de direction claire pour le marché parisien. Et pour cause, les investisseurs ne savent plus trop sur quel pied danser. Les deux forces à l'oeuvre demeurent : recrudescence de la Covid-19 et reprise forte de l'économie mondiale...