Mi-séance : le CAC 40 replonge, emporté par la propagation du coronavirus

Après avoir préservé l'équilibre hier, le CAC 40 repart très nettement à la baisse aujourd'hui et décroche de plus de 2% en à la mi-séance autour de 5.555 points. Quelques publications se démarquent (Carrefour et Engie notamment), mais la propagation du coronavirus Covid-19 fait désormais craindre des perturbations durables de la chaîne de production industrielle mondiale qui passe souvent par la Chine.