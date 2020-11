Le CAC 40 a maintenu le cap, en terminant sur une hausse de 1,2% à 5.558 points ce mardi. La transition du pouvoir à Joe Biden et l'annonce de la possible nomination de Janet Yellen à la tête du Trésor américain ont été bien accueillies. Les valeurs pétrolières, Total, Vallourec et TechnipFMC, ont été encore une fois recherchées sur la place parisienne....