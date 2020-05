Après deux séances en baisse, le CAC 40 s'est repris et gagne 2,4% à 4.483 points à la clôture. L'indice a été soutenu par le pétrole et la perspective d'une reprise de l'activité dans le sillage de la sortie progressive du confinement en Europe et aux Etats-Unis. Côté valeurs, Total, malmené hier, termine en tête du palmarès.