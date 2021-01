Le CAC 40 a creusé ses pertes et termine la séance en repli de 1,2% à 5.611 points. La résurgence de l'épidémie de Covid-19 Chine et le durcissement des restrictions sanitaires en Europe ont pris le pas sur le plan de relance de 1.900 milliards de dollars dévoilé jeudi par le président élu Joe Biden. Côté valeurs, DBV Technologies termine sur une envolée de plus de 40%.