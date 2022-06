Clôture : le CAC 40 retrouve les 6.500 points

Mi-séance : le CAC 40 se maintient en hausse

Le CAC 40 reste en hausse à la mi-journée (+0,3% à 6.487 points), reléguant pour le moment au second plan les préoccupations liées à l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt. La tendance est soutenue par les valeurs automobiles et bancaires.