Mi-séance : le CAC 40 reste en nette hausse au-dessus des 6.500 points

Le CAC 40 poursuit son rebond à la mi-séance, se maintenant sur un gain de plus de 1% à 6.574 points. L'indice est porté l'espoir d'un accord temporaire à Washington pour éviter le risque de défaut de paiement des Etats-Unis et le repli des prix du pétrole et ceux du gaz naturel.