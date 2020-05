Mi-séance : un jeudi de l'Ascension dans le rouge

Le CAC 40 est en baisse en ce jeudi est férié (Ascension), mais pas chômé à la Bourse de Paris. L'indice parisien est plombé par de nouvelles inquiétudes sur le plan sanitaire et le regain de des tensions entre Washington et Pékin. Le Sénat américain a voté un projet de loi qui pourrait empêcher certaines entreprises chinoises de se faire coter et de lever des fonds à la Bourse de New York...