Clôture : le CAC 40 passe les 5.000 points !

Rien n'arrête le CAC40 qui poursuit sa remontée à grande vitesse et qui passe le seuil symbolique des 5.000 points. Il gagne 3,4% ce soir à 5.022 points et encore une fois ce sont les valeurs les plus touchées par la crise sanitaire qui en profitent, dans l'automobile, le tourisme ou les banques...