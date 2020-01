Mi-séance : le CAC 40 reste dans le rouge

Après deux séances de rebond, le CAC 40 reste en net repli à la mi-séance et abandonne 1,2% à 5.880 points. Le bilan de l'épidémie ne cesse de croître en Chine (désormais 170 victimes et un nombre de cas approchant des 8.000) et ses conséquences pour l'économie locale mais aussi mondiale posent question.