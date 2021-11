Ouverture : Le variant B.1.1.529 plombe le CAC 40 !

Et c'est la chute ! Le CAC 40 et les places européennes sont rattrapées par l'apparition d'un nouveau variant sud-africain très contagieux. L'indice décroche de 3,6% à 6816 points. Plongée sévère pour les compartiments de l'aérien, de l'hôtellerie et du tourisme, Airbus plonge de plus de 10%