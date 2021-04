Ouverture : le CAC 40 ouvre sur une note prudente

Après deux séances de rebond, le CAC 40 ouvre sur une note plus prudente ce vendredi, en légère baisse (-0,06% à 6.262 points) mais dans de moindres proportions que Wall Street hier qui a reculé fortement sur des craintes d'une augmentation par l'administration Biden de la fiscalité pesant sur les plus riches. Les publications se poursuivent, avec Vivendi et Seb notamment, qui flambent.