Clôture : la semaine démarre sur une note positive

Ouverture : le CAC 40 au-dessus des 6.300 points

Début de semaine en hausse pour le CAC 40 qui accélère et repasse au-dessus des 6.300 points vers 9h30 (+0,6% à 6.307 points). La confiance reste de mise sur les marchés en attendant les indices PMI et ISM manufacturiers en Europe et aux Etats-Unis.