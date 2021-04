Mi-séance : le CAC 40 en net repli, Atos et M6 sous pression

Après avoir aligné 5 séance de hausse, le CAC 40 reprend son souffle et perd encore du terrain à la mi-séance (-1,2% à 6.218 points), dans le sillage du repli de Wall Street hier et des publications de résultats d'entreprises globalement décevantes. Atos et M6 sont sous pression après la publication de leurs résultats trimestriels.