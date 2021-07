Clôture : en hausse avec le pétrole et les banques

Mi-séance : le CAC 40 repasse sous les 6.500 points

Le CAC40 s'enfonce encore un peu plus dans le rouge à la mi-séance, et repasse même sous les 6.500 points (-1,2% à 6.488 points). Les craintes liées au variant Delta plombe la tendance. Les banques et valeurs liées au tourisme sont sous pression...