Mi-séance : le CAC 40 perd du terrain

Les perspectives plus pessimistes pour la croissance mondiale, la guerre en Ukraine et le resserrement attendu des politiques monétaires pèsent sur le CAC 40 qui perd 1,1% à 6.514 points à la mi-séance. Côté valeurs, L'Oréal, qui doit dévoiler son chiffre d'affaires trimestriel, perd plus de 3%.