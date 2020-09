Ouverture : le CAC 40 perd plus 1%, la Fed déçoit

Le CAC 40 subit des prises de bénéfices ce matin et revient sur les 5.000 points (-1,3%). Le discours de la Fed hier apparaît en relativement attendu et les investisseurs espéraient encore plus que la confirmation de sa politique un peu plus laxiste en termes d'inflation... Côté valeurs, Unibail-Rodamco-Westfield est sous pression.