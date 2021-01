Ouverture : Carrefour s'envole de 8% !

Le CAC 40 reste sans direction à l'ouverture (+0,03% à 5.653 points). Les investisseurs sont sur la réserve à l'approche du début des publications de résultats et la dégradation de la situation sanitaire n'aide pas non plus les actifs risqués. Côté valeurs, Carrefour est dopé par l'intérêt du distributeur canadien Couche-Tard.