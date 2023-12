Retraites : le calendrier de vos paiements 2024

Ce calendrier du versement des pensions de retraite concerne l'Assurance Retraite, le régime Agirc-Arrco, celui des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, des travailleurs agricoles, et la Carsat.

Que vous soyez un ancien salarié, fonctionnaire ou travailleur agricole, votre pension de retraite est versée en fin de mois ou en début de mois selon les caisses.

Selon les derniers données de la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Dress, "Les retraités et la retraite", édition 2023), quelque 722.000 personnes avaient fait valoir leurs droits à la retraite fin 2021, portant le nombre total de retraités français à 17 millions de personnes. Cet effectif correspond à 100 000 personnes de plus que l’année précédente, soit +0,5%. A cette même date, 4,4 millions de personnes bénéficiaient par ailleurs d’une pension de réversion, qui constituait pour 1 million d’entre eux leur unique pension de retraite.

Fin 2021, la pension moyenne de retraite (y compris l’éventuelle majoration pour trois enfants ou plus) tous régimes confondus s’établit à 1.531€ bruts mensuels parmi les retraités résidant en France. Cela correspond à 1.420€ euros nets par mois. La pension brute moyenne progresse ainsi de 1,5% en euros courants par rapport à celle de décembre 2020, mais baisse de 1,3% en euros constants, en raison d’une inflation de 2,8% durant cette période. Les évolutions sont similaires pour la pension nette, indique la Dress. Cette baisse du pouvoir d’achat de la pension moyenne en glissement annuel sur 2021 fait suite à une légère progression sur 2020 (+0,4%).

Le tableau ci-dessous récapitule le calendrier de paiement 2024 des principales caisses de retraite, qui sont versés mensuellement : l'Assurance Retraite (CNAV), le régime Agirc-Arrco, le régime de retraite des fonctionnaires de l'État, celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), celui des travailleurs agricoles (MSA), et enfin la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (Carsat).

Ces dates correspondent à la mise en paiement auxquelles il faut ajouter un à trois jours de traitement de la part des établissements bancaires.

La pension est versée en fin de mois ou en début de mois selon les caisses. Lorsque son montant est faible, le paiement peut avoir lieu annuellement ou en une seule fois sous la forme d'un capital, précise l'Administration.