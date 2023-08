Faut-il souscrire une assurance scolaire ?

Difficile de s'en passer mais il arrive souvent que les parents soient déjà couverts avec leur assurance multirisques habitation.

La rentrée approche déjà et avec elle certaines contraintes pour les parents comme le choix d'une assurance pour les enfants scolarisés. Chaque année, les familles peuvent en effet s’interroger sur la nécessité de souscrire une assurance avec ses éventuelles options.

Pas complètement obligatoire

L’assurance scolaire a pour objet d’assurer les élèves contre les dommages qu’ils pourraient causer (garantie responsabilité civile) mais aussi ceux qu’ils pourraient subir (garantie accidents corporels).

Juridiquement, elle n'est pas obligatoire pour les activités scolaires qui font partie des programmes telles que les cours d’éducation physique et sportive. En revanche, elle est obligatoire pour les activités scolaires facultatives comme les sorties, voyages mais aussi les repas à la cantine. Dans la pratique, l’assurance scolaire est donc devenue la règle pour que son enfant puisse participer à l’ensemble des activités proposées. Elle est d’ailleurs fortement recommandée par le ministère de l’Education nationale.

Des différences selon les établissements

Ces règles valent pour l’enseignement public mais chaque établissement privé peut fixer ses règles en matière d’assurance.

Que couvre-t-elle ?

L’assurance scolaire couvre les risques associés à l’activité scolaire, y compris les trajets entre le domicile et l’école. Il existe aussi des assurances complémentaires dites extra-scolaires qui assurent l’enfant 24 heures sur 24.

Concernant les risques, la garantie responsabilité civile couvre les dommages causés par l’enfant, tandis que la garantie individuelle accident concerne les dommages subis, c’est-à-dire les blessures dont l’enfant serait victime. Des couvertures plus étendues peuvent inclure les vols ou encore l’assistance scolaire à domicile en cas d’accident.

Bien étudier son contrat d’assurance habitation

La plupart du temps, les assurances multirisques habitation couvrent déjà la responsabilité civile de l’enfant à condition que les garanties s’étendent aux membres de la famille vivant sous le même toit. Dans ce cas, les parents n’ont donc aucune obligation de souscrire une assurance scolaire. Certaines options du contrat multirisques habitation souscrites par les parents (individuelle accidents, garantie des accidents de la vie) offrent par ailleurs une garantie des accidents corporels subis par l’enfant. Il est donc essentiel de regarder de près les contrats déjà souscrits par la famille.

Quels tarifs ?

Les tarifs sont globalement peu élevés. Tout dépend des garanties offertes mais le comparateur d’assurances Assurland estime qu’on trouve sur le marché des protections pour moins de 10 € par an. Des tarifs qui peuvent grimper jusqu’à une cinquantaine d’euros par an, en fonction des options souscrites. Cette gamme tarifaire s'explique notamment par une sinistralité peu élevée, Assurland rappelant que la majorité des dommages sont sans gravité et concernent la plupart du temps les dents ou la casse des lunettes.

De nombreuses options et des exclusions

Si la base des contrats reste la même, Assurland rappelle que de plus en plus d’assureurs proposent d’intégrer des options telles que le vol ou la casse (cartable, instrument de musique, vélo…), le racket, l’assistance scolaire en cas de maintien à domicile et même des aides psychologiques ou juridiques en cas de cyber-harcèlement.

Des exclusions existent quand même : l’assurance scolaire ne couvre pas les dommages dus à l’utilisation de véhicules à moteur (type scooters) ou les vols de smartphones.

L’extension de garantie extrascolaire, en supplément, permet par ailleurs à l’enfant d’être couvert en toutes circonstances et toute l’année : en colonie de vacances, pendant les activités extrascolaires et même lors d’un séjour chez ses grands-parents.