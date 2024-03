Vote unanime de l’Assemblée nationale en faveur de l’encadrement des frais bancaires de succession

La proposition de loi socialiste visant à réduire et à encadrer les frais bancaires de succession, portée par la députée Christine Pirès Beaune, a été adoptée hier en première lecture, avec le soutien du gouvernement.

Après plusieurs années de tentatives parlementaires, l’encadrement des frais bancaires de succession apparaît enfin en bonne voie. Soutenue par le gouvernement, une proposition de loi de la députée Christine Pirès Beaune, présentée en séance jeudi 29 février à l’Assemblée nationale à l’occasion de la niche parlementaire socialiste, a été adoptée à l’unanimité par les 112 députés participants à ce vote.

L'Assemblée nationale vient d'adopter à l'unanimité le juste texte de @cpiresbeaune sur l’encadrement des frais de clôture de compte bancaire au décès d'un proche ! > >C’est une première victoire pour toutes les familles concernées. On ne peut que saluer l'union de tous les groupes… https://t.co/9sU0eZ7n7e

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire), via Twitter

L’initiative a notamment été saluée par la ministre en charge des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, qui a qualifié le texte de « juste, digne et fédérateur », tandis qu’Eric Coqueral, député La France Insoumise, a regretté qu’il ne soit pas « plus ambitieux ».

La proposition de loi prévoit d’interdire les frais bancaires de succession pour tous les comptes dont l’encours est inférieur à 5.000€ ainsi que pour ceux aux avoirs supérieurs mais ne nécessitant que des opérations "simples" pour leur clôture. Ces frais pourront s’appliquer pour les opérations "complexes" qui feront l’objet d’un plafonnement dont les modalités devront être ultérieurement définies par décret.

A lire aussi...

L’application de frais bancaires de succession sera également interdite pour toutes les clôtures de comptes de mineurs décédés. En 2021, l’application de 138€ par La Banque Postale pour la fermeture du Livret A d’un garçon de 9 ans décédé d’un cancer, avait fait polémique. Suite à cette affaire, le réseau ainsi que LCL ont supprimé en juin 2022 l’application de ces frais pour tout mineur décédé. Le texte socialiste doit maintenant passer l’étape du Sénat.

J’ai bon espoir que le consensus se poursuive au Sénat afin que ce texte soit effectif le plus rapidement possible. Les français, les associations d’intérêt général l’attendent. Nous aurons alors fait œuvre utile @Senat @UFCquechoisir @ActusAssemblee https://t.co/jeexe7c2Hb >— Ch. Pirès Beaune (@cpiresbeaune), via Twitter

A l’exception de quelques banques en ligne, qui appliquent la gratuité, la plupart des établissements bancaires aujourd'hui facturent des frais pour les opérations de clôture de compte et de résolution de succession de leurs clients décédés. D'après l'UFC Que-Choisir, cette facturation, qui a par ailleurs bondi de 25% en deux ans, atteint en moyenne plus de 300€ pour le solde d’un héritage moyen de 20.000€, avec de grandes disparités d’un établissement à l’autre. Madame Pirès Beaune a évoqué hier « sur la base des plaquettes tarifaires », une fourchette comprise « entre 80€ et 527€ ».