Vacances à l’étranger : les solutions pour réduire ses frais bancaires

Si vous passez cet été vos vacances à l’étranger dans un pays qui n’appartient pas à la zone euro, il est toujours utile de réfléchir aux frais bancaires que vos dépenses ne manqueront pas d’entraîner. D’après le comparateur d’offres bancaires Panorabanques, les frais sur les paiements et retraits à l’étranger ont progressé en moyenne de 1,2% cette année, ce qui est nettement supérieur à l’évolution des frais bancaires courants qui n’ont augmenté que de 0,3%.

Des frais très élevés avec une carte bancaire classique

Selon Panorabanques, avec une carte bancaire classique, les frais bancaires sur les paiements à l’étranger comprennent en moyenne 0,30€ de commissions fixes et surtout 2,5% de commissions variables calculées sur le montant dépensé. Pour les retraits, comptez en moyenne 3,10€ de commissions fixes et 2,4% de commissions variables.

En prenant l’hypothèse de 1.000 € dépensés hors zone euro après cinq retraits de 100€ et deux paiements de 250 € chacun avec une carte internationale classique à débit immédiat, le coût moyen pourra ainsi atteindre 41,5 € cet été, contre 41,05€ en 2022. Cela représente aussi plus de 4% du montant dépensé.

Les solutions pour réduire ces frais

Heureusement, il existe des solutions pour réduire ces frais, à commencer par se tourner vers les banques en ligne (Boursorama Banque, Fortuneo, Hello bank!...) ou les néobanques (N26, Revolut…) qui proposent des cartes bancaires gratuites sans frais hors zone euro. Disposer de ce type de cartes permet d’éviter les commissions sur les paiements et la plupart des frais sur les retraits. A noter que les différences peuvent ensuite se faire entre ces établissements au niveau des taux de change appliqués.

Les banques traditionnelles proposent de leur côté des options payantes pour bénéficier d'une gratuité sur les paiements et retraits à l'étranger. « Ces options peuvent être souscrites à l’année (SG) ou bien au mois (LCL, BNP Paribas et Caisse d’Epargne). Elles peuvent permettre de faire des économies facilement lors d’un voyage long ou si vous prévoyez de faire de nombreux retraits qui sont facturés plus cher par les banques », précise Panorabanques. Ces options sont en général facturées une quinzaine d’euros par mois.

Assurance et assistance

Les assurances et l’assistance associées à sa carte bancaire sont un autre élément à ne pas négliger lorsqu’on se déplace à l'étranger. Les cartes bancaires classiques ont une couverture très limitée avec des plafonds de garantie faibles. Il est donc recommandé de posséder une carte haut de gamme (Visa Premier ou Gold Mastercard) en cas de voyage à l’étranger. Panorabanques estime par exemple que la couverture sur vos frais d’hospitalisation à l’étranger se limite généralement à 11.000€ avec une carte classique alors qu’elle va jusqu’à 155.000€ avec une carte bancaire haut de gamme.

Basile Duval, porte-parole de Panorabanques, ajoute qu’il peut être important avant son voyage d’avertir sa banque que des opérations hors zone euro seront effectuées pour éviter que cela soit pris en compte comme une fraude.