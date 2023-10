Test anti-black-out électrique : l’Etat entend mettre à contribution 200.000 ménages sans leur demander leur avis

Cette opération-test, qui devrait être menée cet hiver, devrait limiter la consommation électrique des foyers sélectionnés à raison de quelques heures par jour.

200.000 ménages français devraient être sélectionnés dans les prochaines semaines pour une expérimentation menée par le gouvernement et Enedis… visant à limiter quelques heures par jour la puissance de leur compteur électrique ! Cette opération, révélée il y a quelques jours par La Tribune, qui a pu consulter un projet de décret, et confirmée lundi par Enedis au Parisien, s’inscrit dans le cadre de la mise sur pied d’une stratégie de lutte contre les risques de black-out - c’est-à-dire une panne générale sur tout ou partie du territoire que peut provoquer la saturation de la consommation nationale en cas de grand froid par exemple, l’approvisionnement électrique pouvant être insuffisant par rapport à une forte demande, soudaine et simultanée.

En dépit de stocks plus importants (ceux de gaz sont à plein, sept réacteurs nucléaires de plus que l’année dernière sont connectés au réseau), le gouvernement a décidé de peaufiner sa stratégie anti-black out en mettant à contribution 200.000 foyers, dont « les critères de sélection ne sont pas encore totalement définis », précise Enedis au Parisien. A priori, l’opération ne devrait donc pas reposer sur le volontariat !

Une puissance réduite à 3 kVA

Les ménages concernés par l’expérimentation devraient ainsi être informés par courrier dans les prochaines semaines : la puissance de leurs compteurs sera réduite à distance à 3 kVA à raison de quatre heures par jour… Une réduction qui correspond par exemple à celle que sont susceptibles d’appliquer les fournisseurs d’énergie aux mauvais payeurs, et qui demandera d’éviter le cumul de fonctionnement d’appareils énergivores (machine à laver, aspirateur, four…) ou un thermostat trop élevé… En théorie, cette limitation permettra d’économiser 10 MW de puissance électrique.

L’an passé, à l’arrivée de l’hiver suivant la guerre en Ukraine, le gouvernement avait multiplié les appels à la "sobriété énergétique" auprès du grand public et des institutionnels. "Ecogestes", réduction des plages horaires de l’éclairage public, baisse de température du chauffage dans les locaux publics etc… la France avait plutôt joué le jeu de ces injonctions. Un hiver clément, mais aussi et surtout la crise du pouvoir d’achat aidant, la consommation d’électricité du pays sur cette période avait été réduite de 9% par rapport aux normales de saison, avait rapporté RTE. De quoi éviter certaines options prévues initialement en cas de forte chute des températures, comme une baisse de tension générale sur le réseau de 5%, ou encore des opérations de "délestage" pour certaines entreprises.