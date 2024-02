Tabac, retraites, RSA : ce qui change au 1er mars

Quelques menus changements à prévoir le mois prochain du côté des finances personnelles.

Nouvelle hause des prix du tabac

L’inflation tarifaire de ces produits se poursuit en mars, après l’augmentation du mois de janvier. Un ensemble de gammes de marques de cigarettes (Lucky Strike, Vogue…), de tabac à rouler et de cigares vont connaître des augmentations de plusieurs dizaines de centimes (jusqu’à 75 centimes). D’autres marques, qui ont été notamment concernées par la hausse de janvier, restent aux mêmes prix, tandis qu’une baisse de 50 centimes est à noter pour les paquets Winston Origin Red (11,5€).

Produits d’hygiène et d’entretien : finito les grosses promos

Côté panier de courses, les ménages ne pourront plus profiter de promotions spectaculaires sur les produits non alimentaires dans les supermarchés : avec l’entrée en vigueur de la loi Descrozaille, les réductions sur ces catégories de biens ne pourront plus dépasser 34%.

Retraites complémentaires

A noter, pour les retraités du privé bénéficiaire d’une pension complémentaire Agirc-Arrco, que le montant de leur retraite mensuel évoluera en mars, à la hausse ou à la baisse, en raison des prélèvements sociaux obligatoires (déterminés selon le dernier avis d’impôt sur le revenu).

Si le taux de CSG a augmenté au titre de l’année 2024, la régularisation est effectuée lors du paiement de la retraite de mars. Les ménages dans cette situation constateront alors une diminution du montant de leur pension qui s’explique par la prise en compte des prélèvements sociaux applicables en 2024 et de la régularisation des mois de janvier et février.

Les personnes qui, à l’inverse, bénéficient d’une baisse du taux de CSG cette année, ont normalement reçu un virement sur leur compte bancaire correspondant au remboursement des cotisations sociales prélevées en trop sur les pensions de janvier et février. A partir de mars, le montant de leur pension doit donc augmenter au titre de la réduction des prélèvements sociaux applicable en 2024.

Extension du RSA sous conditions

Expérimenté dans certains départements depuis l’année dernière, le conditionnement du revenu de solidarité active à 15 heures d’activité par semaine arrive dans près de 30 départements supplémentaires à compter du 1er mars, pour passer à 47. La liste des nouveaux départements concernés n’a pas encore été dévoilée. L’objectif du gouvernement est de généraliser le dispositif à l’ensemble du territoire en 2025.

Dans le cadre de ce dispositif, les acteurs de l’insertion et de l’emploi doivent proposer aux allocataires un « diagnostic de leurs besoins sociaux et professionnels en vue de favoriser leur retour à l’emploi », ainsi qu’un accompagnement pour l’établissement d’un projet professionnel dans le cadre duquel entre 15 et 20 heures par semaine d’activité doivent être réalisées.

« Ces 15 à 20 heures d’activité ne peuvent pas être du travail bénévole réalisé en dehors du cadre du code du travail. Il peut s’agir notamment d’une immersion en entreprise pour affiner son projet professionnel ; de l’obtention du permis de conduire ; de la réalisation de démarches d’accès aux droits ; de la participation à des activités dans le secteur associatif », précise l’administration.