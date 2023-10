Solidarité : les Français ont donné 191 euros en moyenne aux bonnes œuvres cette année…

Face à la montée de l’inflation, près de quatre Français sur dix ont réduit le niveau de leurs dons.

Leur pouvoir d’achat contraint par la période de forte inflation, les Français donnent moins aux bonnes œuvres. Cette tendance, observée par le dernier baromètre annuel de la fondation Apprentis d’Auteuil dès le printemps dernier, s’est bien confirmée cette année.

La nouvelle édition de l’enquête Odoxa/Leetchi pour France Bleu sur la générosité des Français, publiée jeudi 11 octobre, rapporte que les Français ont donné en moyenne 191€ cette année, un chiffre en recul de 9€ en comparaison à 2022. Selon l’enquête, près de quatre Français sur dix (38%) ont fait moins de dons sur les douze derniers mois, un plancher inédit observé depuis la première édition de cette enquête en 2019, alors que ce niveau de générosité s’accentue chaque année, à l’exception de la période ayant suivi la pandémie de Covid en 2021.

Assez logiquement, la baisse des dons est la plus élevée pour les foyers les plus modestes, en première ligne de la montée de l’inflation, avec près de la moitié de cette catégorie de ménages ayant déclaré avoir réalisé moins de dons cette année.

La recherche médicale, cause favorite des Français

Du côté des causes soutenues, la recherche médicale et la lutte contre les maladies ressortent en tête (citée par 39% des personnes interrogées), devant la protection de l’enfance (35%), - cause qui progresse le plus cette année – devant la lutte contre la pauvreté (28%, également en progression, +5 points), et l’aide aux personnes malades ou handicapées (27%). La protection de l’environnement, enfin, citée par 22% des Français, stagne cette année après avoir fortement progressé en 2022.