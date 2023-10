Retraites : les Pays-Bas en tête du classement mondial Mercer, la France 25e, perd trois places

Classé 22e selon la nouvelle édition de cet indice annuel, notre système de retraite est pénalisé par sa dynamique démographique et le faible emploi des seniors...

La 15e édition de l’indice mondial des systèmes de retraites du groupe Mercer, le Mercer CFA Institut Global Pension Index (MCGPI), paru cette semaine, place cette année les Pays-Bas en tête du palmarès, suivis de près par l’Islande et le Danemark.

Les Pays-Bas reprennent la première place du classement après deux années à la seconde place derrière l’Islande et devant le Danemark.

La France, pénalisée par le vieillissement de la population et le faible emploi des séniors, descend encore dans le classement cette année. Classé 25e après avoir été 22e en 2022, et 21e en 2021, notre système de retraite passe sous la médiane du palmarès 2023, juste devant l’Espagne et derrière la Colombie. Les Etats-Unis se classent cette année 22e,, le Royaume-Uni 10e, et l’Allemagne 19e.

La France passe sous la médiane du palmarès

« Si notre système est juste en-dessous du podium en ce qui concerne le niveau intrinsèque des retraites servies, il pèche largement par son manque de viabilité sur le long terme, dû à une démographie particulièrement défavorable et un trop faible taux d’emploi des seniors, commente Marina Rouxel, responsable de l’offre Transition Emploi-Retraite chez Mercer France. La part marginale des dispositifs d’entreprise, ainsi que la défiance générale des Français à l’égard de leur gouvernance et de leurs coûts, expliquent également un score globalement bas. »

Evoluant depuis plusieurs années en milieu de tableau, le système français « fait partie des systèmes qui présentent de bonnes caractéristiques, mais qui comportent également des risques majeurs et/ou lacunes qu'il convient de combler », indiquaient les experts de l’édition 2022 du MCGPI, mettant notamment en lumière un grand besoin de financement, avec la nécessité, selon ces analystes, de reculer l’âge de départ en retraite et d’augmenter le taux d’activité des seniors.

Le MCGPI est réalisé tous les ans sur la base d’une cinquantaine de critères pondérés relatif à la performance (mesurant le niveau de vie des retraités), à la viabilité (l’équilibre financier à long terme) et à l’intégrité (la lisibilité de son fonctionnement pour les citoyens) des systèmes de retraites.

D’après la méthodologie de Mercer, les systèmes de retraite les mieux classés sont des régimes hybrides, combinant à la fois un modèle par répartition et par capitalisation, ce qui leur permet d’être financièrement solides et bien gérés, tout en assurant des revenus suffisant aux retraités.

Taux de natalité

Cette année, les systèmes présentant les valeurs les plus élevées sont le Portugal pour la performance (86,7), l'Islande pour la viabilité (83,8) et la Finlande pour l'intégrité (90,9). Les systèmes présentant les valeurs les plus faibles pour l'ensemble de ces sous-indices sont la Corée du Sud pour la performance (39,0), l'Autriche pour la viabilité (22,6) et les Philippines pour l'intégrité (25,7).

L’édition 2023 note une dégradation de plusieurs systèmes de retraite dans le classement, comme la France, mais aussi l’Italie et l’Espagne, en raison de la baisse du taux de natalité. « Toutefois, plusieurs systèmes asiatiques, dont la Chine continentale (35e), la Corée du Sud (42e), Singapour (7e) et le Japon (30e), ont entrepris des réformes pour améliorer leur score au cours des cinq dernières années », relève Mercer.

Les particuliers auront, de plus en plus souvent, un rôle important à jouer en ce qui concerne leur propre retraite. En tant que professionnels de l'investissement, nous devons les aider à s'y préparer. Chaque année, cet indice nous rappelle qu'il reste encore beaucoup à faire dans de nombreux pays pour que les régimes de retraite fonctionnent au mieux et pour que la sécurité financière à long terme des bénéficiaires soit assurée », commente pour sa part Margaret Franklin, présidente et directrice du CFA.