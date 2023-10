Retraite : la revalorisation des petites pensions arrive pour les nouveaux retraités…

Pour les ménages concernés, mais qui étaient déjà à la retraite en septembre, il faudra encore patienter !

Ce lundi 9 octobre marque le jour du paiement des pensions de retraite de base au titre du mois de septembre, et comme prévu par la réforme, les nouveaux pensionnaires éligibles à la revalorisation des « petites retraites » toucheront un complément pouvant aller jusqu’à 100€.

Cette revalorisation reste toutefois soumise à des conditions relativement restrictives, et dans beaucoup de cas, sera moins élevée que 100€. D’après les chiffres du ministère du Travail, 200.000 personnes, soit environ un tiers des nouveaux retraités, devraient être concernés par ce coup de pouce.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la revalorisation ?

Pour bénéficier de cette augmentation, plusieurs conditions doivent être remplies, la première, et sans doute la plus exclusive, est d’avoir travaillé et cotisé toute sa vie professionnelle sans interruption, et à temps plein. Il faut en ce sens avoir le taux maximum de retraite de 50%, et avoir également cotisé au moins 120 trimestres.

La revalorisation des petites pensions est par ailleurs soumise à un double plafond. Le montant de la pension de base, revalorisation incluse, ne pourra pas dépasser 847,57€ par mois ; et celui de la somme toutes les pensions de retraite (base, complémentaire), revalorisation incluse également, ne pas dépasser 1.352,23€ par mois.

A noter également, souligne l’Assurance maladie, que « si, en plus de votre retraite minimale, vous percevez l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), le montant de celle-ci peut diminuer. En effet, cette allocation dépend de vos ressources : si votre retraite de base augmente, votre allocation ASPA diminue. »

Quand les personnes déjà retraités vont-elles la percevoir ?

Pour ceux qui étaient déjà retraités au 1er septembre, l’augmentation prévue par la réforme, dans des conditions bien sûr identiques aux nouveaux pensionnaires, ne sera pas effective dès ce mois-ci. Quelque 1,7 million de retraités devront attendre plus ou moins longtemps pour bénéficier de ce coup de pouce, qui sera dans tous les cas rétroactif.

Pour les personnes ayant pris leur retraite entre avril 2009 et décembre 2022, qui touchent actuellement une pension minimale de retraite (dite « minimum contributif majoré »), cette revalorisation sera visible soit dès le versement d’octobre, soit le mois prochain, avec effet rétroactif au 1er septembre.

Dans tous les autres cas (retraités avant avril 2009 ou entre janvier 2023 et août 2023), il faudra être patient, avec près d'une année de décalage ! «Le paiement de cette augmentation aura lieu au plus tard en septembre 2024, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023. Vous serez informé par courrier à ce moment-là », indique l’Assurance maladie.