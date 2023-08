Réforme des retraites : ce que prévoient les nouveaux décrets

Plusieurs textes d'application de la réforme sont parus au Journal officiel du 11 août, dont celui revalorisant le montant des petites pensions.

La mise en place de la réforme des retraites votée au printemps prend forme en douceur. Après ceux relatifs à l’âge de départ ou encore aux régimes spéciaux, une poignée de nouveaux textes ont été publiés au Journal officiel du vendredi 11 août.

Ils concernent un ensemble de nouvelles dispositions relatives au cumul emploi-retraite et à la retraite progressive, à la revalorisation des pensions de retraite minimum, à la création de la pension d’orphelin et de l'assurance vieillesse des aidants, au renforcement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, au nouveau fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle et au compte professionnel de prévention.

Revalorisation des petites pensions

Comme attendu, les petites pensions (régime général, agricole et des cultes) seront revalorisées de 100€ par mois pour les personnes partant à la retraite à partir du 1er septembre. Selon le ministère du Travail, environ 200.000 personnes seront concernées par cette mesure.

Les pensions minimales des personnes déjà retraitées seront également revalorisées. Près de 1,7 millions de retraités bénéficieront d’une revalorisation de leur retraite, dont environ 700 000 bénéficieront d’un paiement dès l’automne 2023. Les revalorisations ultérieures auront lieu au printemps 2024, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023.

Le minimum de pension sera par ailleurs indexé sur le Smic, et non plus sur l’inflation.

Recours à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Ces décrets relèvent le seuil de récupération sur succession de 39.000 € à 100.000 € pour la métropole, ainsi que son indexation sur l’inflation (le seuil ayant été relevé de 100.000 à 150.000 € dans les outre-mer). La durée de résidence sur le territoire exigée pour le bénéfice de l’ASPA est désormais fixée à neuf mois par an.

Création de la pension d’orphelin au régime général

Ces décrets fixent les conditions d’accès à la pension d’orphelin, créée par l’article 18 de la Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, afin de lutter contre la précarité des moins de 21 ans ayant perdu leurs deux parents. Elle pourra être perçue jusqu’à 25 ans sous condition de ressources, notamment pour les étudiants, et sans limite d’âge pour les orphelins souffrant d’un handicap supérieur à 80% avant leur 21 ans. Le plafond de ressources applicable en 2023 s’élève à 12.570,55€.

Création de l’assurance vieillesse des aidants (AVA)

Afin de renforcer les droits à retraite des aidants, ces décrets permettent d’ouvrir les droits à l’assurance-vieillesse à de nouveaux aidants : d’une part, les parents d’enfants handicapés dont le taux d’incapacité est inférieur à 80% mais qui sont éligibles au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), ce qui permet notamment aux parents d’enfants bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) de se voir ouvrir des droits à la retraite au régime général, et d’autre part les aidants d’adultes handicapés non-cohabitants ou ne présentant pas de lien familial, mais uniquement un lien stable et étroit avec la personne aidée.

Retraite progressive

Concernant la retraite progressive, le nouveau dispositif permettra aux personnes en fin de carrière, dans le public comme dans le privé et pour les libéraux, d’opter pour un temps partiel et de bénéficier en parallèle d’une partie de leur pension de retraite deux ans avant l’âge légal de la retraite.

Pour les salariés, l’accès à la retraite progressive est facilité : la charge de la preuve est inversée au bénéfice du salarié puisque l’employeur doit désormais justifier son refus de temps partiel pour une demande de retraite progressive et son silence à l’issue d’un délai de deux mois vaut accord.

Les conditions d'accès à la retraite progressive des chefs d'exploitation agricole sont également simplifiées.

Cumul emploi-retraite

Les nouvelles règles de cumul emploi-retraite permettront aux retraités d’occuper un emploi pour disposer de droits à la retraite et ainsi améliorer le montant de leur pension. Si ces revenus sont soumis à cotisations, ils n’ouvraient jusqu’à maintenant aucun droit à une pension supplémentaire.

Désormais, les retraités en cumul emploi-retraite peuvent se créer de nouveaux droits à retraite. A l’issue d’une période de cumul emploi retraite, il sera possible, sous certaines conditions de demander une seconde pension calculée sur la base des mêmes règles que la première pension.

Création du Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU)

Ce fonds, destiné à améliorer la prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels dits “ergonomiques”, sera doté d’un milliard d’euros sur cinq ans. L'enveloppe financera des démarches de prévention et de sensibilisation au niveau des entreprises et des branches professionnelles.

Ses orientations et la répartition de ses crédits seront définies par la branche Accidents du travail-Maladies professionnelles de l'Assurance maladie, qui établira une cartographie des métiers exposés aux facteurs de risques ergonomiques.

Amélioration du compte professionnel de prévention

Il sera désormais plus aisé d’alimenter ce compte et ainsi d’acquérir des droits pour suivre une formation, bénéficier d’un temps partiel ou bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html).

Les seuils associés aux facteurs de risques "travail de nuit" et "travail en équipes successives alternantes" sont abaissés respectivement de 120 à 100 nuits par an, et de 50 à 30 nuits par an.

L’acquisition de droits en cas de polyexposition est renforcée : désormais, le nombre de points acquis augmentera proportionnellement au nombre de facteurs de risques auxquels les salariés sont exposés.

Le barème de conversion des points pour les utilisations pour la formation et le temps partiel devient plus favorable : un point donnera le droit à un abondement du compte personnel de formation (CPF) de 500€ au lieu de 375€, et dix points permettront à tout titulaire d’un C2P de bénéficier de l’équivalent d’un mi-temps pendant quatre mois au lieu de trois mois jusqu’ici.

Par ailleurs, les titulaires d’un compte professionnel de prévention pourront, à compter du 1er septembre 2023, bénéficier d’un projet de reconversion professionnelle, sans perte de rémunération.

Renforcement de l’information des assurés sur le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente

Afin d’améliorer le recours à ce dispositif, les bénéficiaires d’une rente AT-MP potentiellement éligibles à un départ anticipé seront désormais contactés durant l’année de leur 59 ans.

Un ensemble de dispositions réglementaires prévues par la réforme sont encore attendues. Elles devraient être publiées dans les prochaines semaines.