Prime de Partage de la Valeur : 885 € distribué en moyenne à près de 5,9 millions de salariés en 2023

Les données de l’Urssaf montrent que la Prime de Partage de la Valeur (PPV) a bénéficié en 2023 à près de 5,9 millions de salariés avec un moyen distribué de 885 €. Les entreprises ont ainsi versé au total 5,32 milliards d’euros l’an dernier avec cette prime attribuée à la discrétion des entreprises à leurs employés.

Profil des bénéficiaires

Environ un tiers des salariés bénéficiaires ont reçu une prime de 1.000 € ou plus mais près de 40% ont touché moins de 500 €. Sur les 519.000 établissements ayant versé cette prime, les petites structures sont bien représentées avec 23,9% des montants versés par des entreprises de moins de 10 salariés. La part des établissements ayant versé la prime est globalement plus importante dans l'industrie (hors industries agro-alimentaires), où elle dépasse souvent 40 %. Elle est en revanche nettement plus faible dans l'hôtellerie-restauration ainsi que le secteur arts, spectacles et activités récréatives où la proportion ne dépasse guère 14%.

Montants versés

Le montant de la prime est d’ailleurs plus élevé dans les petites entreprises. Il s’élève en moyenne à 1.141 € dans les entreprises de moins de 10 salariés et à 855 € dans celles de 2.000 salariés ou plus. Un secteur d’activité, celui du raffinage de produits pétroliers, se démarque particulièrement avec un montant moyen de près de 3.000 €. Les secteurs des activités financières et d’assurance, de distribution de gaz et électricité et même de l’habillement ont été bien lotis avec des primes moyenne supérieures à 1.300 €.

La PPV a succédé à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), encore en vigueur au premier trimestre 2022. En 2022, l’addition de la PEPA et de la PPV avait représenté 5,4 milliards. 6,8 millions de salariés avaient été concernés pour un montant moyen de 779 €.

Défiscalisée jusqu’à 3 fois le Smic

Pour les primes versées jusqu’au 31 décembre 2023, les employés ont bénéficié d’une franchise d’impôt et de cotisations et contributions sociales (CSG-CRDS), à condition que leur rémunération soit inférieure à trois Smic (un peu plus de 5.000 € brut mensuel). Son paiement pouvait être fractionné en cours d’année dans une limite de 4 versements.

Ce qui a changé en 2024

Depuis 2024, cette prime a été pérennisée pour toutes les entreprises mais tous les salariés ne peuvent plus bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu et des contributions sociales.

Pour ceux dont la rémunération est supérieure à trois Smic ou faisant partie d'une entreprise de plus de 50 salariés, la prime est soumise à la CSG et CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, sauf si elle est affectée à un plan d’épargne dans une certaine limite.

Seuls les salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic et faisant partie d'une entreprise de moins de 50 salariés bénéficient encore de l’exonération de cotisations sociale et de l'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2026.