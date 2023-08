Les crédits à la consommation font pschitt

La production de prêts personnels "non affectés" a chuté de plus de 20% en un an.

Le durcissement des conditions d’octroi des crédits continue d’affecter la production des prêts personnels, ces crédits à la consommation "non affectés" à une catégorie d’achats. Leur montant global accordé, qui avait déjà décroché de plus de 17% en un an au 1er janvier 2023, s’est effondré de 22,4% en glissement annuel à la fin du premier semestre, et de 26,6% par rapport aux six premiers mois de l’année 2022.

Selon l’Association française des sociétés financières (ASF), la production des établissements spécialisés pour ces crédits est ainsi passée, sur six mois cumulés, de 7,367 milliards d’euros au 1er semestre 2022 à 5,406 milliards d’euros au 1er semestre 2023.

Des conditions d'octroi "très sélectives"

En dépit de la mensualisation du taux d’usure, qui fixe le plafond maximum tous frais confondus des crédits, et donne un peu d’air aux conditions d’acceptation des dossiers, la chute des prêts personnels est restée sévère. « L’octroi de crédit reste très sélectif avec une grande vigilance et une légère hausse des refus », notait l’ASF dans sa dernière enquête mensuelle sur les "signaux faibles" du secteur, en juillet alors que la situation financière des consommateurs s’est fragilisée avec le pic d’inflation au printemps, et que les conditions de refinancement des établissements de crédit, plus onéreuses, rendent par ailleurs ces produits moins rentables.

Autre catégorie de crédit à la consommation en décrochage : celle des financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer ont décroché de 3,4% sur un an en juin.

Les crédits auto en bonne forme

Les emprunts dédiés à l’acquisition de véhicules, en revanche, affichent une belle tenue malgré la remontée des taux d’emprunt, en particulier les crédits auto pour le financement de véhicules neufs (+14,1% en annuel glissant à fin juin), portés par les opérations de location avec option d’achat (LOA) (+14,8%).

Pour leur part, les financements d’automobiles d’occasion ont augmenté de +2,3% par rapport à juin 2022 (+1,8% pour les crédits affectés et +3,7% pour la LOA). « En partie imputable à l’effet de base généré par la croissance soutenue de l’activité au printemps 2022, les financements connaissent une hausse modeste de +1,7% au deuxième trimestre 2023, après +12% en début d’année. Ainsi, l’activité progresse de +6,7% en moyenne sur les six premiers mois de l’année 2023 », précise l’ASF.

Enfin, les crédits renouvelables (en général associés à une carte d’une enseigne de distribution, et reconstitués automatiquement) ont progressé de 4,1% sur un an, et de 7,7% sur une base semestrielle, la tendance ayant été accélérée par la forte inflation ayant rogné le pouvoir d’achat des consommateurs.

Les taux d’emprunt actuels des crédits à la consommation

Prêt personnel non affecté, 2.000€, 36 mois : 12,93%

Prêt personnel non affecté, 8.000€, 36 mois : 6,05%

Prêt personnel voiture neuve de 20.000€, 72 mois : 6,27%

Prêt personnel voiture occasion de 12.000€, 48 mois : 5,84%

Prêt rénovation/amélioration de l’habitat de 15.000€, 60 mois : 6,15%

Prêt travaux écoresponsables de 25.000€, 84 mois : 5,55%

TAEG moyen constaté pour le montant et la durée cités. Taux de l’usure pour les crédits aux ménages au 1er août : prêt inférieur ou égal à 3.000€ : 21,63% ; prêt supérieur à 3.000€ et jusqu’à 6.000€ : 11,8% ; prêt supérieur à 6.000€ : 6,76%.

Source : CheckmonCredit, taux constatés aux 19 et 20 août 2023, Banque de France.