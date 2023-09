LEP, APL, prix du gaz, sel dans le pain… Tout ce qui change au 1er octobre

Focus sur les principaux changements qui interviendront le mois prochain pour les ménages.

Le plafond du Livret d’épargne populaire (LEP) passe à 10.000€

Annoncé par le gouvernement en juillet en même temps que l’ajustement du taux de rémunération de 6,1% à 6% (effectif depuis le 1er août), le plafond du Livret d’épargne populaire (LEP) passera de 7.700€ actuellement à 10.000€ au 1er octobre. De quoi permettre de rapporter à leurs titulaires cette année jusqu’à 491,4€ d’intérêts pour un LEP rempli au plafond de 7.700€ puis à 10.000€. Ce livret d’épargne non fiscalisé est le plus rémunérateur de sa catégorie, mais il reste réservé aux ménages ne dépassant par un certain plafond de ressources.

Les nouveaux prix repères du gaz

Après une petite baisse en septembre, les prix repère de vente de gaz naturel de la CRE repartent à la hausse en octobre. Le prix du kWh moyen passe à 0,11617€ TTC contre 0,10512€ TTC en septembre pour un contrat cuisson/eau chaude ; et de 0,09324€ TTC contre 0,08218€ TTC en septembre pour un contrat de chauffage. Pas de changement en revanche pour l’abonnement annuel, HT, d’un contrat de fourniture de gaz, à 102,94€ TTC pour une consommation "cuisson/eau chaude" , et à 257,18€ TTC pour une utilisation "chauffage".

La revalorisation des aides au logement

Comme chaque année, les aides aux logements sont revalorisées au 1er octobre en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre de l’année en cours. Après plus de 5% de hausse l’année dernière (3,5% à l’été 2022, puis 1,6% au 1er avril 2023), un coup de pouce exceptionnel du gouvernement qui a concerné l’ensemble des prestations sociales, place à la "normalisation" : l’augmentation des APL, des allocations de logement familiale (ALF) et de logement social (ALS), qui interviendra ce mois-ci devrait atteindre 3,5%, niveau de l’IRL qui a été plafonné jusqu’au 2e trimestre 2024.

Le 1er octobre prochain marque aussi une actualisation des montants de l’aide "réduction de loyer de solidarité" (RLS) qui permet aux locataires du parc social bénéficiaires des APL d’obtenir une réduction du montant de leur loyer. Cette réduction est comprise entre 45,08€ et 54,51€ pour une personne seule, entre 54,51€ et 66,05€ pour un couple et entre 60,8€ et 74,43€ pour un ménage ayant une personne à charge. Ces nouveaux montants sont fixés pour la période octobre-décembre 2023.

La déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Depuis longtemps réclamée par les associations, la déconjugalisation de l'AAH, qui permet de calculer cette aide indépendamment des revenus du conjoint du bénéficiaire, avait été votée au Parlement dans le cadre de la loi du pouvoir d’achat d’août 2022. Elle sera effective le 1er octobre prochain. Le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées avait estimé alors qu’environ 120.000 bénéficiaires de l’AAH devraient voir leur allocation augmenter d’en moyenne 350€ grâce à cette mesure.

Pour les personnes déjà allocataires, le changement de calcul s’effectuera uniquement s’il est à l’avantage du bénéficiaire. Pour les nouveaux allocataires, en revanche, il n’y aura pas de double calcul réalisé : ces allocataires passeront directement à la méthode "individualisée".

Encore un peu moins de sel dans le pain

Dans le cadre du Programme national de l’alimentation et de la nutrition 2019-2023, le gouvernement a donné quatre ans à la filière française de la boulangerie pour réduire d’environ 10% la teneur en sel dans le pain selon un calendrier de réduction progressive des seuils maximum de sel dans l’ensemble des catégories de pain. Déjà réduit en juillet 2022 (à 1,5g de sel/100g), le seuil sera à nouveau abaissé au 1er octobre à 1,4g pour les pains courants, 1,3g pour les pains complets ou céréales et à 1,2g pour les pains de mie.

Les nouveaux seuils de l’usure pour les crédits immobiliers

Attendus dans quelques jours, ces seuils, fixés mensuellement jusqu’en janvier 2024, sont guettés comme le lait sur le feu. Les conditions d’emprunt sont particulièrement tendues en cette rentrée, avec des taux de crédit immobiliers qui ont poursuivi leur ascension en septembre, et des établissements bancaires de plus en plus exigeants vis-à-vis des dossiers des candidats à l’accession… A tel point que Bercy pousse la Banque de France à revoir à la baisse le taux d'endettement des ménages, aujourd'hui fixé à 35%. Eléments de réponse attendus à l'issue de la réunion du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) prévue ce mardi...

Et aussi…

Le paiement de la taxe foncière, c’est ce mois-ci !

Cette échéance concerne tous les propriétaires qui n’ont pas opté pour le prélèvement mensuel de l’impôt. Elle est à régler au plus tard le 16 octobre pour les contribuables réalisant des déclarations papiers, et le 21 octobre pour ceux disposant de déclarations en ligne (la majorité des cas), avec un prélèvement qui sera réalisé par l’administration fiscale le 26 octobre.

L’addition est particulièrement douloureuse cette année car l’assiette de la taxe foncière a bondi de 7,1% à cause du mécanisme d’indexation de l’inflation sur les bases locatives, tandis que beaucoup de municipalités ont décidé d’augmenter leurs propres taux de fiscalité 2023.

Attention : le deuxième prélèvement de l’impôt sur le revenu pour les ménages redevables d’un montant supérieur à 300€ à verser au titre des revenus de l’année dernière interviendra pour sa part le mardi 26 octobre, soit en même temps que le prélèvement de la taxe foncière.