Légère baisse du "prix repère" du gaz naturel en septembre

Les prix repère de vente de gaz naturel de la Commission de régulation de l’énergie pour la période de septembre ont été communiqués cette semaine, et sont en légère baisse par rapport au mois d’août.

L’abonnement annuel, HT, d’un contrat de fourniture de gaz, est de 102,94€ TTC pour une consommation "cuisson/eau chaude"* et de 257,18€ TTC pour une utilisation "chauffage" (inchangé par rapport à août).

Le prix du kWh moyen est de 0,10512€ TTC pour un contrat cuisson/eau chaude (contre 0,107€ TTC en août), et de 0,08218€ TTC pour un contrat de chauffage (contre 0,08406€ TTC en août).

Disparition des tarifs réglementés

Prévue par la loi énergie-climat de 2019, la disparition des tarifs réglementés de vente de gaz (mis en place en 1946 !) pour les particuliers ainsi que les copropriétés consommant moins de 150.000 kWh a été actée le samedi 1er juillet.

2,6 millions de foyers étaient abonnés à ce tarif historique via Engie. Les consommateurs n’ayant pas changé d’offre ont été redirigés automatiquement vers un contrat "passerelle" de l’énergéticien, dont le prix du kWh varie tous les 1ers du mois, en fonction du niveau de consommation et du lieu de résidence (0,0832€ TTC pour un contrat chauffage au 1er août à Paris).

Depuis la fin des tarifs réglementés, les fournisseurs peuvent fixer librement le prix de vente du gaz de leurs contrats aux consommateurs.

Mais pour éviter les abus, et permettre aux consommateurs de disposer d’une référence tarifaire pour comparer les offres du marché, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) publie désormais chaque mois, « à titre indicatif », des "prix repères de vente" du gaz comportant un prix d’abonnement et un prix du kilowattheure.

« Ce prix repère est un prix variable et intègre à la fois les coûts d’approvisionnement (coût de l’énergie sur le marché de gros) et les coûts "hors approvisionnement" tels que les coûts commerciaux, les coûts d’acheminement ou de stockage et la rémunération du fournisseur », indique la CRE.

*Les consommateurs résidentiels se chauffant au gaz (avec ou sans l’option eau chaude/cuisson) et dont la consommation annuelle se situe entre 4 et 6 MWh, peuvent, en fonction des offres des fournisseurs, être assimilés à des consommateurs de type « cuisson-eau chaude » ou « chauffage ». La CRE invite les consommateurs concernés à comparer, en fonction de leur consommation annuelle, les différentes offres proposées par les fournisseurs.