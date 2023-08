Le prix des locations de voitures a baissé cet été

Après deux années de flambée tarifaire, une moindre demande et la fin des "pénuries" de voitures neuves ont fait un peu baisser les prix des locations cet été.

La location de voitures compte parmi les rares services dont les prix ont baissé cet été. Selon la plateforme de comparaison Carigami, le secteur enregistre des tarifs en baisse de 10% cette année sur la période estivale (1er mai-20 août) : le prix moyen d’une semaine de location s’élève actuellement à 332€, à un niveau stable depuis le printemps, phénomène inédit alors que les prix connaissent normalement un pic en période estivale.

Une accalmie bienvenue pour les consommateurs alors que les tarifs des locations de voiture avaient bondi de 48% en 2022, après +35% en 2019, et restent encore donc au-dessus de leur niveau d'avant la crise sanitaire.

D’après Carigami, deux phénomènes sont à la source de cette accalmie tarifaire : le premier est d’ordre logistique. Après de fortes pénuries de véhicules neufs liées à la pandémie de Covid, qui ont encore impacté le secteur l’année dernière, les livraisons sont revenues à des rythmes pré-Covid, résolvant les tensions sur l’offre.

Le second est relatif à la demande, moins dynamique qu’en 2022. Avec l’inflation générale des prix et la diminution du pouvoir d’achat, les dépenses de voyage ont été réduites cette année : les réservations de location de voiture sont en baisse de 10% sur un an, et de 50% par rapport à l’été 2019.

La hausse des billets de train et d'avion a impacté négativement les réservations de voitures

La location de voiture est très souvent induite par l’achat préalable d’un vol ou d’un trajet en train. « La hausse des billets de train et d’avion ont découragé beaucoup de vacanciers, qui, in fine, n’ont pas loué de voiture et se sont tournés vers des vacances plus accessibles avec leur véhicule personnel » analyse Pierre Feisthauer, chargé de développement chez Carigami. D’autant que le budget déplacement des Français a par ailleurs été impacté par des prix à la pompe très élevé, globalement proches des 2€ le litre dans l’Hexagone cet été.

Un changement d‘habitude de consommation qui s‘illustre dans le palmarès 2023 des villes en termes de nombre de réservations (liste ci-dessous), où aucune ville corse ne figure sur le podium. Une première depuis 2008 (année de création du comparateur) puisque l’île de Beauté est habituellement la région française qui enregistre le plus de réservations (après Paris).

Le palmarès de l'été Le top 10 des réservations de véhicule de location en France en 2023* Paris (=) Lyon (+3) Nice (+3) Ajaccio (-1) Figari (-3) Marseille (+1) Bastia (-3) Bordeaux (+1) Toulouse (-1) Nantes (=) *(Et évolution dans le classement par rapport à 2022). Source : Carigami.

Les pays méditerranéens gagnent des parts de marché

A l’échelle internationale, l’Italie (avec 16,3% des parts de marché des acteurs de la location de voiture présents en France ), le Portugal, l’Espagne, puis la Grèce et la Croatie ont gagné du terrain cette année, profitant de l’attrait des Français pour ces destinations touristiques ensoleillées, accessibles et moins onéreuses que la France.

Les réservations nationales ne pèsent plus que 23,6% des part de marché, alors qu'elles en représentaient encore plus du tiers (34,3%) en 2019, avant la pandémie. « En quatre ans, Carigami observe une forte baisse de la demande en France, ce qui confirme une utilisation de plus en plus fréquente de sa voiture personnelle pendant les vacances. »

A l’inverse, l’Amérique du Nord (USA, Canada) enregistre une forte chute des réservations en raison de tarifs trop élevés (billets d’avion, coût de la vie très élevé après une inflation des prix de plus de 12% sur deux ans, etc.). En dépit de leur inflation tarifaire, les USA ont perdu 2,3 points de parts de marché en un an (10,4%), et le Canada en a perdu cinq (4,1%).