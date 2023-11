Le déploiement des bornes de recharge pour voitures électriques accélère en copropriétés

Plus de 6.000 copropriétés en France sont déjà équipées d’infrastructures collectives de bornes de recharge, et plus de 18.000 autres ont un projet en cours.

La France accélère sur le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Le ministère de la Transition écologique a annoncé la semaine dernière une enveloppe supplémentaire de 200 millions d’euros afin de poursuivre l’objectif de 400.000 bornes ouvertes au public d’ici 2030.

Parmi les aides directes aux particuliers, le renforcement du crédit d’impôt relatif à l’acquisition et l’installation de bornes de recharge à domicile a été confirmé : il atteindra 500 € à partir du 1er janvier 2024 contre 300 € jusqu’à présent. Le maintien d’une TVA réduite à 5,5% pour l’installation d’une borne de recharge complète le dispositif.

Moins coûteux à domicile

L’installation de bornes à domicile est nécessaire, à la fois pour faciliter la recharge grâce à une disponibilité immédiate, mais aussi pour garantir des coûts de charge limités. Les points de recharge publics ou la recharge haute puissance peuvent en effet souvent s’avérer très coûteux. D’autant que la recharge lente à domicile peut s’effectuer en heures creuses, offrant une vraie solution de flexibilité pour le réseau électrique.

Plus de 18.000 copropriétés ont un projet en cours

D’après l’Association française des opérateurs de recharge (AFOR), plus de 6.000 copropriétés en France sont déjà équipées d’infrastructures collectives de bornes de recharge, et plus de 18.000 copropriétés ont un projet en cours, soit au total 14% des copropriétés ayant un parking couvert déjà équipées ou en cours d’équipement. L’AFOR estime que ces projets d’infrastructures collectives permettront d’offrir une solution de recharge à 27% des places de parking de copropriétés en France, sur simple demande du copropriétaire. 1,7 million de places de parking sont en effet prêtes à être équipées, soit plus d’un quart des 6,5 millions de places de parking en copropriété.

Comment ça se passe en copropriété ?

La décision d’équipement d’une infrastructure de recharge collective et le choix de l’opérateur se décident en assemblée générale de copropriété et peut être prise à la majorité simple à partir du moment où les charges ne pèsent que sur les futurs utilisateurs. Les opérateurs prennent ensuite en charge l’installation de l’infrastructure à leurs frais dans la copropriété dès la première demande d’un résident qui peut ensuite faire installer une borne de recharge directement sur sa place de parking. Il s’acquitte alors du prix de la borne ainsi que d’une formule d’abonnement en fonction de ses besoins. Cette solution est ainsi sans frais pour les copropriétaires ne souhaitant pas s’équiper.