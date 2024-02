Le Crédit Coopératif enregistre un montant de dons record en 2023 grâce à son livret solidaire

Les dispositifs de placements solidaires de la banque coopérative ont permis de récolter plus de 6 millions d'euros.

Le Crédit Coopératif rapporte un montant de dons issus de ses produits solidaires en progression de 93% sur un an, atteignant un record de près de 6,2 millions d’euros en 2023.

Reversés à quelque 50 structures associatives et fondations partenaires du Crédit Coopératif, les dons des clients de la banque ont été issus pour plus du tiers du livret de partage Agir (plus de 2,5 millions d’euros).

Les livrets de partage, ou livrets solidaires, placements fiscalisés* et très peu rémunérateurs, sont des supports d’épargne visant principalement à reverser tout ou partie des intérêts générés à des organismes de solidarité (partenaires du réseau bancaire). Dans le cas du Crédit Coopératif, le don est réalisé à une association partenaire choisie par le titulaire du livret sur la moitié des intérêts.

« Le montant des dons issus des produits de partage est exceptionnel cette année, c’est une bonne nouvelle qui s’explique par le contexte de hausse des taux en 2023 et les bonnes performances des fonds de partage d’Ecofi, notre filiale de gestion, précise dans un communiqué Pascal Pouvet, directeur général du Crédit Coopératif. Plus il y a à partager, plus les dons sont élevés ! »

Un million d’euros de dons ont par ailleurs été récoltés via la carte "Agir" , une CB classique par laquelle pour chaque retrait dans un distributeur, le Crédit Coopératif verse un micro-don à l'association partenaire choisie par le détenteur de la carte. S’il le souhaite, le client peut également choisir de faire un micro-don à l’association à chaque utilisation de sa carte.

*La partie des intérêts distribuée aux associations, en plus d’ouvrir droit à la réduction d’impôt pour dons aux organismes d’intérêt général (66% ou 75% selon les cas de figure), bénéficie d'un taux réduit d'imposition de 22,2%, contre 30% pour la partie des intérêts non distribués.