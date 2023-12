La prime de Noël sera versée vendredi

Son montant, qui varie principalement selon la composition du foyer, sera exceptionnellement majoré de 35% pour les parents aux revenus modestes élevant seuls leurs enfants.

Ce coup de pouce de l’Etat défiscalisé, et accordé aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite) profitera cette année à quelque 2,3 millions de foyers.

La prime de noël sera versée en une seule fois ce vendredi 15 décembre à toutes les personnes éligibles, à l’exception de celles dont le droit à ces aides sociales a débuté ce mois-ci, qui la recevront en janvier 2024. Aucune démarche n’est nécessaire pour la percevoir, elle est versée automatiquement mais il est recommandé de s’assurer que ses informations personnelles sont à jour sur le site de la Caf.

Pour ceux percevant le RSA, le montant de la prime dépend de la composition du foyer et de lieu de résidence, à partir de 152,45€ pour une personne seule et 228,67€ pour un couple sans enfant. Pour les bénéficiaires de l’ASS et de l’AER, en revanche, le montant est forfaitaire. Quelle que soit la situation personnelle du ménage, pour ces derniers, la prime est fixée à 152,45€.

A noter également cette année qu’une aide exceptionnelle supplémentaire sera versée aux familles monoparentales modestes : une majoration de 35% de la prime – de 80€ à 138€ - sera appliquée automatiquement aux parents élevant seuls leurs enfants et vivant sous le seuil de pauvreté (évalué en 2021 à 1.141€ par mois pour une personne seule en 2021).