L'inflation alimentaire à un plateau ?

Toujours en progression de près de 15% sur un an, les prix dans les rayons des supermarchés ont marqué le pas en juillet, d'après le baromètre mensuel franceinfo/France Bleu.

L’accalmie de l’inflation alimentaire, constatée depuis plusieurs semaines par les données de l’Insee, se reflète dans le baromètre franceinfo/France Bleu mensuel de juillet. Le "panier de courses" établi par nos confrères depuis neuf mois à partir de 37 produits du quotidien – alimentaires et d’hygiène – enregistre une inflation de 14,4% sur un an en juillet, en baisse de près de deux points de moins par rapport au mois précédent (moins 2 centimes à 109,83€), revenant à son niveau de novembre 2022.

Elément notoire de cette dernière édition : cette légère décélération constatée apparaît de manière assez uniforme pour les différents produits, et partout en France. Certains enregistrent une légère augmentation de leur prix, mais la majorité sont en petite baisse sur un mois, dont les œufs bios, le jambon blanc, le liquide vaisselle ou encore le café.

Seule exception à cette tendance : le sucre, dont le cours continue d’exploser sur les marchés internationaux, avec un kilo vendu en moyenne 1,47€, à +55,3% sur un an. Dans ce contexte, les produits à base de sucre n’enregistrent pas de décélération de leurs tarifs dans les rayons.

A l’échelle nationale, et tous produits et services confondus, l’inflation a atteint 4,5% sur un an en juin, en légère progression de 0,2% sur un mois, en raison de la reprise des prix du pétrole. La catégorie alimentation a pour sa part baissé, à +13,7%, après +14,3% en juin.

Prix moyen de 10 produits du "panier de courses" franceinfo en juillet 2023