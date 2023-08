Inflation : le bras de fer avec l’industrie se poursuit

La grande distribution et les industriels sont conviés séparément cette semaine à Bercy pour aborder la question de l'inflation dans les rayons, rapporte ce matin Europe 1.

D’après une information de nos confrères d’Europe 1, le ministre de l’Economie et des Finances devrait réunir une nouvelle fois les acteurs de la grande distribution à Bercy ce mercredi, puis les industriels le lendemain, pour aborder le sujet de l’inflation.

Si la hausse générale des prix a poursuivi sa décélération cet été (passée à 4,3% sur un an en juillet), celle relative aux prix alimentaires continue d’être très élevée, tandis que la hausse du prix des fournitures scolaires est évaluée cette année à plus de 11% par la Confédération syndicale des familles.

Une rentrée coûteuse

Une situation qui va fortement peser sur le budget rentrée des Français, et en particulier des foyers avec enfants, alors qu’en parallèle, les mesures de soutien du gouvernement mises en place pour protéger le pouvoir d’achat des Français sont vouées à disparaître (bouclier énergie, pas de renouvellement des chèques carburant…).

M. Le Maire devrait encore une fois tenter de convaincre les grands acteurs de l’industrie alimentaire (et des fournitures scolaires) à rouvrir les discussions avec la distribution pour renégocier des baisses de prix.

Suite à l’insistance de Bercy, un certain nombre d’industriels avaient accepté de revenir à la table des négociations en juin, concédant quelques baisses tarifaires, mais pour l’essentiel reposant sur des promotions limitées dans le temps. La grande distribution avait dénoncé des annonces peu suivies d’effets en pratique. Ce lundi, sur France Inter, le ministre a déclaré qu'il demanderait au secteur « de prolonger leurs opérations, et d’élargir à un plus grand nombre de produits ».