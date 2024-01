Entre l’inflation et la hausse de la taxe Cat Nat, les prix des assurances habitation n’ont pas fini de grimper

Cette surtaxe, destinée à financer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, sera sensiblement revalorisée à partir du 1er janvier 2025. Mais les primes d'assurances grimperont déjà cette année.

Les primes d'assurances habitation et automobile vont poursuivre leur hausse alors que le gouvernement s’est finalement décidé à augmenter significativement la contribution des assurés au financement du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

20% de hausse en 2025 pour la surtaxe "Cat Nat"

Cette taxe "Cat Nat", obligatoire, passera en janvier 2025 de 12% à 20% pour l’assurance habitation et des biens professionnels et de 6% à 9% pour l’assurance automobile, selon un arrêté publié au mois de décembre. L’augmentation sera en moyenne de 16,5€ par rapport à l’assurance de 268€ payée en moyenne par les Français pour assurer leur logement en 2022.

Cette inflation était attendue alors que les évènements climatiques se sont succédés (inondations, sècheresse, tempêtes…) et que le régime des catastrophes naturelles est en situation de déficit depuis plusieurs années. Si elle n’interviendra que l’année prochaine, les primes de 2024 devraient quand même enregistrer des hausses tarifaires plus importantes qu’en 2023, où les assureurs avaient appliqué des progressions tarifaires plus contenues que l’inflation à la demande du gouvernement.

Cotisation "attentats" : petite hausse l'été prochain

D’autant que d’ici à l’année prochaine, une autre taxe, la cotisation annuelle "attentats" qui finance le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), sera augmentée. A partir du 1er juillet 2024, cette cotisation sera rehaussée de 60 centimes.

D’après Assurland.com, l’augmentation des primes d’assurance habitation devrait atteindre en moyenne 6% cette année, et atteindre 3,5% pour celles des assurances automobile. Le cabinet Facts & Figures fait pour sa part également l’hypothèse d’une hausse moyenne de +6% des tarifs de l’assurance habitation au 1er janvier 2024 car les différents postes concernés en matière de réparation connaissent une dérive tarifaire estimée entre +6% à +8%.

Pour l’automobile, Facts & Figures relève encore de fortes augmentations du prix des pièces détachées en citant par exemple des progressions supérieures à 13% entre 2023 et 2022 pour les rétroviseurs conducteurs, le pare-brise ou les pare-chocs avant. Toutefois, la baisse importante du nombre d’accidents l’année dernière devrait permettre d’absorber une partie des coûts des assureurs. Facts & Figure anticipant dans ces conditions une hausse moyenne des tarifs de +4% cette année.