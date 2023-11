Deliveroo, Tinder… Revolut booste ses offres payantes avec des applis

La fintech anglaise a décidé de monter en gamme certains de ses abonnements en y incluant l'accès à plusieurs services d'applis.

La banque en ligne Revolut vient d’annoncer une refonte de ses forfaits payants applicable à l’ensemble de ses clients européens : une montée en gamme – qui augmente notamment de deux euros par mois les forfaits Premium et de trois euros par mois les profils Metal.

Le montant de ces forfaits passe respectivement à 9,99 euros par mois (ou 100 euros par an), et 16,99 euros par mois (ou 135 euros par an), sachant que les clients qui bénéficient d'une facturation mensuelle peuvent bloquer le prix de leur forfait actuel pendant un an en passant à une facturation annuelle avant une date qui leur sera précisée par Revolut.

« Ils peuvent également abaisser leur niveau d’abonnement gratuitement jusqu'à ce que le changement de prix soit appliqué à la date indiquée par e-mail », indique la banque, qui propose à ses clients français une formule gratuite et quatre payantes.

Presse financière et coach virtuel

Les nouvelles formules Premium et Metal, disponibles à partir de ce jeudi 16 novembre, incluent un ensemble de services, dont l’accès à des abonnements à des applications, un accès que Revolut proposait déjà par ailleurs avec la formule "Ultra", son abonnement le plus onéreux à 45€ par mois. « Ces avantages supplémentaires pour les plans Premium et Metal sont évalués à une valeur de 580 et 1.950 euros par an, respectivement », indique la fintech dans un communiqué.

Sont ainsi notamment incluses l’appli du Financial Times, des applis de fitness (ClassPass, qui permet d’accéder à un ensemble de cours dans différentes salles de sport, et Freeletics, qui délivre des prestations de "coach virtuel"), de bien-être (Headspace, Sleep Cycle), de productivité et connectivité (NordVPN, Picsart), de livraison de repas (Deliveroo) et de rencontre (Tinder). Tout ou partie de ces abonnements pourront être activés au choix du client directement depuis son compte Revolut.

Le profil Plus passe en outre à 3,99 euros par mois (ou 40 euros par an), une hausse d’un euro par mois. Ce profil ne donne pas accès aux applis. Il profite cependant d’une amélioration avec une limite de change de devises sur trente jours glissants passant de 1.000€ à désormais 3.000€.