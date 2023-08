De nouvelles ambitions pour l’aide de 50 € encourageant la pratique sportive des jeunes

Le Pass’Sport est reconduit pour la saison 2023-2024 et s'ouvre à de nouvelles structures sportives.

Mis en place en 2021 pour favoriser la pratique sportive des jeunes dans les clubs sportifs, le Pass’Sport, consistant en une aide de 50 € par enfant ou jeune adulte, en partie sous conditions de revenus, a été reconduit pour la prochaine saison 2023-2024.

Principalement pour les 6 à 17 an bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire

Cette allocation de rentrée sportive vise 6,7 millions de jeunes en leur permettant de financer tout ou partie de leur inscription dans un club sportif. Elle s’adresse principalement aux jeunes de 6 à 17 ans révolus (nés entre le 16 septembre 2005 et le 31 décembre 2017) à condition que leur foyer bénéficie de l’allocation de rentrée scolaire (ARS).

L’ARS est réservée aux familles ne dépassant pas un certain seuil de revenus. Les plafonds pour 2023 sont fixés à 25.775€ annuels de revenu net imposable pour un enfant à charge, puis 5.948€ par enfant supplémentaire, soit par exemple 31.723€ pour deux enfants et 37.671€ pour trois enfants. Les revenus déclarés en 2021 font référence.

Les étudiants âgés au plus de 28 ans titulaires d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2023-2024 y sont également éligibles, de même que les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (âgés de 6 à 19 ans) ou de l’allocation aux adultes handicapés (de 16 à 30 ans).

Un accès élargi aux associations et salles de sport

Le Pass’Sport peut être utilisé auprès de toutes les associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nouveauté cette année, Il pourra aussi être dépensé auprès des associations sportives agréées Jeunesse "Education Populaire" ou "Sport" et de certaines structures du loisir sportif comme les salles de fitness, piscines ou centres d’escalade à condition qu’elles proposent une offre d’un minimum de 3 mois pour un abonnement et d’au moins 12 séances pour des entrées à l’unité.

Le football domine devant le basket

L’objectif est de diversifier davantage l’offre sportive disponible sachant que le nombre de jeunes bénéficiaires s’est limité à 1,22 million sur la saison écoulée. Les garçons ont représenté un peu plus de 60% des utilisateurs du Pass’Sport et le football est actuellement la discipline largement privilégiée avec un poids supérieur à 28% devant le basket (environ 9%).

Mode d’emploi

Le ministère des Sports enverra directement un email aux jeunes et aux familles éligibles à partir du 28 août. Cet email contiendra un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier de cette déduction de 50€ au moment de l’inscription dans un club sportif éligible. Un formulaire de récupération du code sera disponible par la suite.