Augmentation des tarifs maximums de frais de mise en fourrière

Depuis le 1er mars, une augmentation est appliquée aux tarifs maximums des frais de fourrière pour automobiles. Ces tarifs sont en effet encadrés par la réglementation avec des barèmes précis à l'échelle nationale. Certaines grandes villes avec des problèmes particuliers de circulation et de stationnement appliquent cependant des tarifs spécifiques qui peuvent être supérieurs : Paris, Lyon, Toulouse et Marseille. C’est d’ailleurs à Paris que la mise en fourrière revient largement le plus cher.

Plusieurs catégories de frais qui se cumulent

Les barèmes se décomposent en plusieurs catégories : opérations préalables à la mise en fourrière (déplacement du véhicule), enlèvement du véhicule, immobilisation matérielle (pose de sabot), frais de garde journalière ou expertise éventuelle.

En dehors de Paris, Lyon, Toulouse et Marseille, si votre véhicule (voiture particulière) est mis en fourrière et que vous le récupérez le jour-même, il vous en coûtera désormais généralement 149,6 € auxquels peuvent s’ajouter 7,60 € si votre véhicule a été immobilisé matériellement. La hausse concerne principalement les frais d’enlèvement qui passent d’un maximum de 121,27 € à 127,65 € (+5,3%).

A ces tarifs il faut bien sûr ajouter le montant de l’amende s’appliquant à l’infraction ayant justifié la demande d’enlèvement du véhicule.

Paris, Lyon, Toulouse et Marseille

A Paris, l'addition monte à 179 € pour une voiture mise en fourrière récupérée le jour même (150 € + 29 € par jour de garde) auxquels peut s'ajouter 7,60 € de frais si votre véhicule a été immobilisé matériellement.

A Marseille, les frais d’enlèvement sont de 127,65 € (45,7 € pour les motos) avec des frais de gardiennage de 10 € par jour (3 € pour les motos).

A Lyon et Toulouse, les frais d’enlèvement d’une voiture sont fixés à 126 € + 10 € par jour de garde. La plupart du temps, le premier jour est automatiquement dû.

Tarifs maximums applicables depuis le 1er mars 2024 aux voitures particulières Source : Journal officiel Immobilisation matérielle 7,6€ Opérations préalables 15,2€ Enlèvement 127,65€ Garde journalière 6,75€ Expertise 61€