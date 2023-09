Assurances habitation et automobile : la hausse des cotisations devrait rester importante en 2024

C’est surtout l’assurance habitation qui risque encore de déraper à l'avenir, notamment à cause de l'évolution du risque climatique.

Beaucoup de Français ont pu constater cette année que leurs compagnies d’assurances n’avaient pas forcément respecté les engagements de la profession de ne pas augmenter les cotisations davantage que le niveau de l’inflation qui devrait rester proche de 5% en 2023.

Le risque climatique impacte l’assurance habitation

Pour 2024, les prévisions ne sont pas plus optimistes et c’est surtout l’assurance habitation qui risque encore de déraper. Le cabinet Facts & Figures fait l’hypothèse d’une hausse moyenne de +6% des tarifs de l’assurance habitation au 1er janvier 2024 car les différents postes concernés en matière de réparation connaissent une dérive tarifaire estimée entre +6% à +8% (prix des tuiles par exemple). Le comparateur d’assurances en ligne Assurland.com a relevé de son côté des tarifs en hausse moyenne de 5% en 2023 et s’attend à une tendance similaire l’an prochain.

Même si, à ce jour, 2023 n’a pas connu d’événement climatique d’ampleur au niveau national, Facts & Figures rappelle que le coût global du risque climatique avait explosé en 2022 à 10,6 milliards d’euros dont 2,9 milliards lié à la sécheresse, à comparer à un coût moyen annuel de 3,6 milliards sur la période 2011-2021. « La réassurance (dont celle de la Caisse Centrale de Réassurance) joue évidemment son rôle d’amortisseur en la matière. Mais la dérive haussière a inévitablement un impact sur le coût de la réassurance dans les tarifs des contrats Habitation », explique Facts & Figures.

Moins de sinistres automobiles

Pour l’automobile, Facts & Figures relève encore de fortes augmentations du prix des pièces détachées en citant par exemple des progressions supérieures à 13% entre 2023 et 2022 pour les rétroviseurs conducteurs, le pare-brise ou les pare-chocs avant. Facts & Figures mesure également une incidence de la technologie croissante embarquée sur le prix des pièces, en particulier sur les SUV.

Facts & Figures considère cependant que la baisse importante du nombre d’accidents en 2023, combinée avec une météo relativement favorable à ce jour (nombre limité d’événements de type grêle, orage, inondation), permet d’absorber une partie des coûts des assureurs et de tabler sur une hausse moyenne des tarifs de +4% l’année prochaine, inférieure à l’inflation.

Assurland ajoute que la fin du monopole des constructeurs sur les pièces détachées et le recours aux pièces de réemploi (30 à 40% moins chères), encouragé par les assureurs, permettent de faire baisser la facture des réparations mais cite quand même l’impact des émeutes avec plus de 5.000 véhicules incendiés cet été. Au final, Assurland retient une prévision comparable de hausse comprise entre +3,5% à + 4% en assurance auto pour 2024.