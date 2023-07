+10% pour l’électricité au 1er août : nouveau coup de canif au bouclier tarifaire

La disparition "progressive" du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité va se concrétiser plus vite que prévu. La hausse à venir sera tout de même encore protectrice avec des cours supérieurs de plus de 50% par rapport à janvier 2021.

Alors qu’en avril, le ministre de l’Economie et des Finances avait promis une « sortie progressive » du bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité jusqu’au début de l’année 2025, cette protection contre l’envolée des tarifs de l’énergie sera déjà minorée le 1er août prochain.

D’après une information des Echos, ce mardi, confirmée dans la matinée par le gouvernement à l'AFP, les tarifs de l’électricité vont augmenter de 10% à compter du mois prochain pour les ménages et les « toutes petites entreprises (commerçants et artisans) », soit un surcoût annuel moyen d’un peu plus de 150 euros, précisent nos confrères.

La suppression du bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie avait été récemment préconisée pour les ménages les plus aisés par une étude du Conseil d’analyse économique. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) recommandait pour sa part sa suppression (avec +74,5% de hausse des prix) pour tous. C'est finalement un allègement du bouclier qui été retenu par le gouvernement.

Il y a trois mois, Bruno Le Maire avait annoncé que le bouclier tarifaire des prix du gaz disparaîtrait à la fin de l’année, protection finalement supprimée le 1er juillet dernier avec la fin des tarifs réglementés. Il avait également déclaré que le gouvernement prendrait « plus de temps pour sortir du bouclier de l’électricité. Je nous donne deux ans, d'ici début 2025, pour sortir du bouclier sur l'électricité », dont les tarifs restent pour leur part « très élevés ».

Le coup de canif à ce dispositif très coûteux pour l’Etat (qui prend en charge la différence auprès des opérateurs) est apparu plus tôt que prévu alors que le gouvernement a décidé d’accélérer la réduction de la dette publique, mécaniquement alourdie par la hausse des taux d’intérêt obligataires.

Electricité : des prix de gros toujours élevés

Les prix du marché de gros de l’électricité en France ont décru significativement depuis l’année dernière, d’environ 73%, à un peu plus de 100€ le MWh d’électricité.

Mais les cours restent encore supérieurs aux niveaux constatés en 2020,et au premier semestre 2021, où ils n’avaient pas dépassé les 85€ (ils étaient même de 47,2€ au 1er janvier 2021, soit plus de moitié moins élevés qu'actuellement).

Le bouclier tarifaire des prix de l'énergie, qui a protégé les ménages français d'une grande partie de l'inflation en 2022, avait été mis en place en octobre 2021 pour le gaz (avec le gel des prix réglementés) et en février 2022 pour l'électricité (avec des prix plafonnés à +4%).

Ces mesures avaient déjà été assouplies au début de l'année : le plafonnement est passé à +15% le 1er janvier pour les tarifs du gaz, puis le 1er février pour ceux de l'électricité, avant la suppression du bouclier pour le gaz le 1er juillet.