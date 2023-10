« Le vin permet de donner du sens à son investissement tout en bénéficiant d’opportunités fiscales uniques »

Le parcours de Thomas Hébrard

Président, U'Wine

Né dans les vignes et héritier d’une longue tradition viticole depuis 1832, Thomas Hébrard suit une formation d’ingénieur en aéronautique à l’ESTACA puis un master en management à Supaéro et HEC. Rattrapé par sa passion du vin, il lance U'wine en 2015, après 5 ans passés à en peaufiner le modèle économique et le faire enregistrer par l'AMF.

A la fois négociant en vin, gestionnaire d’actifs et wine tech, U'wine réserve les grands crus à tous ceux qui veulent les découvrir et qui les aiment, afin que la constitution d'une cave redevienne un rêve accessible. U'wine sélectionne, achète, stocke, livre, revend les 1% des meilleurs vins des plus grands terroirs pour ses clients via une offre de Mandat intégralement déléguée (Cave INVEST) ou libre (Cave CONSO). Thomas a également créé un modèle d’offre de Private Equity, U’wine Grands Crus (UWGC). UWGC 4 est aujourd’hui disponible, et offre une éligibilité à la réduction d’impôt sur les revenus et au dispositif du remploi apport-cession, particulièrement pertinente pour les chefs d’entreprise.

Avec 760.000 bouteilles, 39 ME d’encours sous gestion et 12,6 ME de chiffres d'aAffaires réalisé à fin septembre 2023, U’wine est leader sur son marché en France.