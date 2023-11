Une pièce de collection connectée à l’effigie de Gustave Eiffel

La Monnaie de Paris innove en lançant sa première pièce de collection équipée d'une puce NFC en hommage au créateur de la Dame de Fer.

La Monnaie de Paris vient de lancer sa première pièce de monnaie connectée. Cette pièce en argent d’une valeur faciale de 25€, extraite de la collection dédiée au centième anniversaire de la mort de Gustave Eiffel, est la première frappe de la Monnaie française à intégrer une puce NFC.

Celle-ci fait apparaître un certificat numérique authentifiant les caractéristiques de la pièce. Elle offre également la possibilité de s’enregistrer sur la blockchain pour attester de la propriété de la pièce. La connexion NFC donne par ailleurs accès à une sélection de contenus dédiés à Eiffel, comme des documents issus des archives du musée d’Orsay.

La puce NFC est logée au revers de la pièce, sous une résine tampographiée avec le sommet de la tour Eiffel. La colorisation, fidèle à la couleur originale de la tour, permet de mettre en évidence cette innovation technologique et industrielle.

Une collection hommage pour les 100 ans de la disparition d'Eiffel

La pièce en argent représente le portrait de Gustave Eiffel, dont les traits, les cheveux et les vêtements sont stylisés en rivets, qui symbolisent bien sûr les œuvres métalliques qui ont fait rentrer dans la légende l’ingénieur français. Outre la Dame de Fer, le revers de la monnaie représente d’autres monuments comme la Statue de la Liberté, le viaduc du Garabit, ou encore l’avion imaginé par Gustave Eiffel.

Tirée à 1.923 exemplaires, la pièce Eiffel NFT en argent vient d’être mise en vente cette semaine sur la boutique en ligne de la Monnaie de Paris à 280€ (argent 2 onces, soit 62,21 grammes). C’est le seul modèle de la collection « Gustave Eiffel – 100 ans de sa disparition » comportant une puce NFT. Six autres pièces sont disponibles : trois en argent (d’une valeur faciale de 10€ et de 100€), et trois en or (d’une valeur faciale de 200€, 50€ et 5€).