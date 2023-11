Six maillots de Messi, estimés à plus de 10 millions de dollars, arrivent bientôt aux enchères

Ce lot exceptionnel, mis en vente par Sotheby's, pourrait battre un record d'enchères dans sa catégorie.

Sotheby’s a annoncé ce lundi 20 novembre l’organisation d’une vente exceptionnelle aux enchères d’un lot de six maillots portés par Lionel Messi lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La valeur de ces six maillots Adidas, revêtus par la star internationale à tous les stades de la compétition (finale, demi-finale, quarts de finale, 16e de finale et deux matchs de qualification), a été estimée par la maison de ventes à plus de 10 millions de dollars. Ils seront présentés au public à partir du 30 novembre à New York, au siège de Sotheby’s, durant la période d’enchères de quinze jours.

Record en vue ?

« Ces maillots portés en match sont des artefacts de l’héritage de Messi. Ils symbolisent le point culminant d’une carrière remplie d’un travail acharné et d’une passion éternelle pour le beau jeu […] Dans les années à venir, ces maillots rappelleront la grandeur de Messi et la marque indélébile qu’il a laissée sur le monde du football. Portés tout au long de la première mi-temps de chaque match respectif, ils sont des symboles de triomphe et de persévérance », souligne Sotheby’s.

Un symbole qui se paiera au prix fort et qui devrait probablement s’inscrire parmi les records historiques d’enchères de la catégorie « sport ». Le record actuel est celui d’un maillot de Michael Jordan porté par la légende du basket lors de son dernier titre en NBA en 1998, et adjugé 10,1 millions de dollars en septembre 2022. Il est suivi par le maillot que Maradona portait lors du quart de finale de la Coupe du monde de 1986 contre l'Angleterre, vendu quelques mois plus tôt pour 9,3 millions de dollars.