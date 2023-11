Picasso et Monet, stars des enchères d’automne

Deux tableaux exceptionnels de ces grands peintres, mis aux enchères par les deux maisons d'enchères concurrentes, Christie's et Sotheby's, se sont arrachés à prix d'or la semaine dernière à New York.

Les deux grands maîtres de l’histoire de la peinture mondiale se sont encore une fois placés au top des transactions des grandes Maisons d’enchères à l’occasion de la saison des ventes d’Automne, qui se tient jusqu’au 15 novembre.

Du côté de Sotheby’s, le cru 2023 est marqué par la vente exceptionnelle d’un portrait de Pablo Picasso, La Femme à la montre, exécuté en 1932, faisant partie de la collection d’Emily Fisher Landau mise aux enchères mercredi 8 novembre à New York.

Le tableau a été adjugé 139,36 millions de dollars, transaction la plus élevée de l’année à date, et deuxième record de vente pour l’artiste espagnol après Les Femmes d’Alger (version « O ») adjugé 179,4 millions de dollars en 2015 (ce dernier tableau étant par ailleurs l’œuvre d’art moderne la plus chère jamais vendue aux enchères, et la 2e de la période d’après-guerre après Shot Sage Blue Marilyn, de Warhol, vendu via Christie’s en 2022 à 195,04 millions de dollars). L’inventeur du cubisme compte désormais six œuvres ayant dépassé les 100 millions de dollars (en ventes publiques et privées).

#AuctionUpdate: Pablo Picasso’s masterpiece Femme à la montre (1932) realizes $139.4m—the second highest ever achieved for the artist at auction, and the most valuable work sold at auction this year. #TheFisherLandauLegacy pic.twitter.com/xPBhvA1Z86 — Sotheby's (@Sothebys), via Twitter

La vente de la collection Fisher Landau – qui a rapporté en tout un peu plus de 406 millions de dollars, a enregistré plusieurs autres œuvres au-dessus des 10 millions de dollars, avec notamment Flags de Jasper Johns à 41 millions de dollars (record de l’artiste), Securing the Last Letter (Boss) d’Ed Ruscha à 39,4 millions de dollars, ou encore Untitled, peinture sur tableau noir de Cy Twombly, à 26,7 millions de dollars.

Bassin aux nymphéas

Chez sa concurrente Christie’s, l’un des tableaux de la série Bassin aux nymphéas de Claude Monet, a été vendu le lendemain pour 74,01 millions de dollars, proche du précédent record de l’une des œuvres tardives de la série partie en 2008, également chez Christie’s, à 80,4 millions de dollars.

Bien que le montant de la transaction soit loin d’égaler La femme à la montre de Picasso, la soirée de ventes du 20e siècle (multi-collectionneurs) du 9 novembre de la maison a réussi une belle performance en totalisant 640,846 millions de dollars de transaction.

A cette même occasion, trois tableaux de Cézanne ont été vendus au profit du musée Langmatt de Baden, en Suisse : Fruits et pot de gingembre parti à 38,935 millions de dollars, Quatre pommes et un couteau, vendu pour 10, 415 millions d’euros, et La mer à l’Estaque, à 3,196 millions d’euros.

Christie's a également établi six records lors de la vente : Recollections of a Visit to Leningrad de Richard Diebenkorn (46,41 millions de dollars), Untitled de l’artiste américaine Joan Mitchell, à 29,16 millions de dollars, Charred Beloved I d'Arshile Gorky à 23,41 millions de dollars, The Family of Man: Ancestor II de Barbara Hepworth à 11,565 millions de dollars, The Musicians de Fernando Botero à 5,132 millions de dollars et The Stripper de Joan Snyder à 478.800 dollars.