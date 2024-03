L’ancien appartement parisien de Karl Lagerfeld mis aux enchères

Ce bien immobilier de l'icône de la mode décédée en 2019, qu'elle avait utilisé comme atelier de travail, fera l'objet d'enchères notariales à la fin du mois.

Le service de vente aux enchères des Notaires de Paris vient d’annoncer la future mise à prix d’un bien immobilier de Karl Lagerfeld : son bel appartement parisien situé au bord des quais, rive gauche de la Seine, que le couturier avait par ailleurs utilisé comme atelier de travail.

D’une surface d’environ 260 mètres carrés, il se trouve dans un immeuble historique datant de 1694, avec vue sur la Seine, le Jardin des Tuileries et le musée du Louvre.

« Situé au troisième étage, l'appartement se distingue par son salon monumental offrant une vue imprenable sur la Seine, ses linéaires de bibliothèque imposants et son ambiance à la fois luxueuse et design. Avec un style avant-gardiste caractérisé par des lignes dépouillées, une grande bibliothèque et des panneaux de verre sablé, cet espace incarne l'esthétique visionnaire de Lagerfeld. Outre son salon spectaculaire, l'appartement comprend un espace nuit sur cour, un dressing, une cuisine équipée, une salle d'eau et une salle de bains », est-il précisé.

La vente aux enchères est programmée le 26 mars à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris à 16h. « Opportunité rare d’acquérir une partie de l’histoire de la mode, de la culture et du patrimoine culturel français », celle-ci a un prix : les enchères débuteront à 5.300.000€, soit près de 20.400€ le mètre carré.