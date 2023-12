Des dizaines de Rolex, ex-pièces à conviction, arrivent aux enchères publiques

La nouvelle vente aux enchères de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) est consacrée à l’horlogerie et aux montres de luxe. Plus du tiers des lots sont des Rolex.

Confiée au Domaine, une vente aux enchères de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), organisée le mercredi 6 décembre, proposera 162 lots de montres et pièces d’horlogerie de luxe.

Celles-ci ont été sélectionnées parmi 400 identifiées dans les services de pièces à conviction des tribunaux en France (l’ensemble des biens remis dans ces affaires ont été ou seront vendus ultérieurement).

Tenues à Besançon, capitale de l’horlogerie française - avec la possibilité d’enchérir à distance via la plateforme de Drouot - les enchères proposeront notamment 66 Rolex avec plusieurs modèles emblématiques, tels que des GMT Master, Submariner, Datejust, Daytona, Sea Dweller... mais aussi d'autres grandes marques comme Cartier, Jaeger Le Coultre, Patek Philippe (avec une Aquanaut Travel Time, valorisée entre 20.000€ et 30.000€), Vacheron Constantin, Audemars Piguet (avec trois Royal Oak Offshore), et quelques éditions limitées (comme une Oméga "Qantum of Solace", du nom du 22e opus de James Bond).

[VENTE AUX ENCHÈRES] ?? Montres ?? ??? Rdv 6 décembre 2023 13 30 ?? Inscription et catalogue : https://t.co/Iq4DtmdnlW ???Enchérissez ! ??Espace Grammont - 20, rue Mégevand - 25000 Besançon pic.twitter.com/5FHFoptXIk — agrasc ???? (@AGRASC_gouv), via Twitter

En dehors des montres bracelet, sont aussi proposées une poignée de pendules et pendulettes de table, une montre régulateur de chemin de fer (sans marque) et une montre pour épreuves sportives et courses hippiques Omega datant du début du XXe siècle, qui intéresseront les collectionneurs.

Les mises à prix débutent à 50€ et grimpent jusqu’à 20.000€ pour une Aquanaut Travel Time de Patek Philippe en or rose, sertie de 39 rubis. Les lots suivants les plus chers sont trois montres Royal Oak Offshore d’Audemars Piguet, et deux Daytona de Rolex, avec un ticket d'entrée fixé à 8.000€. Quant aux frais de ventes (taxe domaniale forfaitaire), ils s'établissent à 11%.

Afin d’enchérir en ligne, il est nécessaire de créer un compte sur le site de Drouot au moins 24h en amont de la vente. Les ordres de vente sont déjà ouverts. A noter également que la participation à distance nécessite une caution par empreinte bancaire – correspondant à 10% du total du montant enchéri.